Profondo cordoglio a Chiusa Pesio per la morte di Camilla Mercanti

Chiusa Pesio in lutto per la morte di Camilla Mercanti, giovane donna di 44 anni deceduta per malattia.

Grafica di professione, aveva lavorato per anni nel mondo dell'editoria, a Cuneo, per il Polo Grafico di Beinette, e a Torino.

La donna lascia una figlia, Nicole, Luca, la madre Marina e la sorella Veronica con la famiglia. I funerali saranno celebrati lunedì 24 luglio alle 16 presso il Tempio crematorio di Magliano Alpi, con partenza dall'ospedale Carle di Cuneo.

Il sindaco di Chiusa Pesio, Claudio Baudino, ha espresso le condoglianze e la vicinanza sua e dell'amministrazione alla famiglia Mercanti. "La morte di una donna e madre così giovane è sempre una tragedia, per la quale ci sono davvero poche cose da dire. La notizia ha destato molto cordoglio nella nostra comunità. Ci uniamo al dolore della sua famiglia".