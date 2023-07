Finisce in un dirupo con la mountain bike: soccorsi mobilitati a San Damiano Macra [VIDEO]

Squadre dei Vigili del Fuoco, insieme a tecnici del Soccorso Alpino e a personale dell’emergenza sanitaria 118 sono stati da poco impegnati nel recupero di un ciclista caduto in un dirupo sulle alture di San Damiano Macra.



L’uomo si trovava a bordo della sua mountain bike nella zona di borgata Bedale, in compagnia di un gruppo di amici, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo della bicicletta andando a cadere in una zona difficilmente raggiungibile a piedi.



Secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale l’allarme ai soccorritori, reso difficile dalla scarsa copertura della rete di telefonia mobile di quella zona, sarebbe giunto tramite il servizio di sicurezza SOS Emergenze via satellite di Apple, da pochi mesi attivato dal 112 piemontese.



Sul posto è stato fatto convergere l’elicottero del servizio regionale 118, ma le impervie condizioni del declivio hanno consigliato il recupero del ferito tramite squadre da terra.

Nella caduta il ciclista avrebbe rimediato un serio trauma cranico. Una volta recuperato è stato consegnato alle cure del 118 e quindi trasportato in ospedale a Cuneo in codice di gravità giallo.