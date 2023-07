Dalla California a Busca e in valle Maira per ritrovare le radici della famiglia Gosso

Il 19 e 20 luglio, due giorni pieni di emozioni, di ricordi, di lacrime di gioia, di abbracci quelle vissute a Busca e in Valle Maira da Mary Jo Gosso, suo marito Joe, il figlio Jonathan, la moglie Amber e i nipoti Braden e Carson.



Famiglia arrivata in Granda direttamente dalla California a ricercare le proprie radici cuneesi.

Da Busca all’inizio del Novecento il nonno paterno di Mary Jo, Giovanni, era partito per l'America insieme ai figli.

Tra questi c'era Matteo Gosso, il quale tornò a Busca nel 1948 per sposarsi con Rita Michelis e successivamente rientrare negli States. Da questo matrimonio nacquero Maria Giuseppina Gosso (americanizzata in "Mary Jo") e suo fratello Benedetto ("Ben").



Questa piccola storia di emigrazione è stata scritta sia su un opuscolo intitolato "Radici" abbinato alla ricostruzione dell’albero genealogico curato da Luca Gosso, sia da in un libro "Gift" che Mary Jo ha voluto dedicare ai suoi genitori.



Una storia che inizia da Busca e dalle sue frazioni San Giuseppe, Bicocca, Castelletto, Sant’Alessio dove la famiglia Gosso vive da almeno otto generazioni.



Furono circa due milioni i piemontesi che tra il 1870 e il 1970 emigrarono all’estero. Anche diversi componenti della famiglia Gosso partirono per l’America alla ricerca di fortuna come braccianti agricoli. Oggi occupano importanti posizioni sociali.



Mary Jo ha concluso la sua carriera lavorativa con la qualifica di Provveditore agli Studi di una grande Contea californiana. Suo fratello Ben direttore acquisti di una importante catena di supermercati, il figlio Jonathan è un ortopedico, la figlia Joya, dopo una laurea, cura l’immagine di un gruppo di ristorazione vicino a Seattle.

La famiglia Gosso-Pettegrew è stata ricevuta dal sindaco di Busca Marco Gallo il quale ha donato loro una bandiera italiana. A seguire la visita turistica in città alle Chiese della Bianca, della Rossa, la Parrocchiale, il ricordo al partigiano Carletto Michelis, la visita alle cave di alabastro, l’Eremo di Belmonte e infine il Kartodromo ospiti di Lilia Imani, proprietaria del Kart Planet di via San Benigno.

L'indomani Mary Jo ha voluto portare la sua famiglia a Ussolo in Alta Valle Maira dove, nel piccolo cimitero di montagna, riposa sua nonna materna Anna Maria Michelis, morta di febbre spagnola nel 1918. Qui è avvenuto l’incontro con il sindaco di Prazzo Gabriele Lice che ha portato a conoscenza degli ospiti nuovi collegamenti non conosciuti con la famiglia Michelis.

In serata a Villar San Costanzo presso la Locanda dei Gelsi si è tenuta la festa della famiglia Gosso con la partecipazione della famiglia di Sergio Rinaudo di Piasco legata da un’amicizia trentennale alla famiglia Gosso/Pettegrew, attualmente residente nella San Francisco Bay Area.



Prima di partire Mary Jo, molto sensibile alle tematiche sociali, ha voluto visitare la struttura socio assistenziale Ospedale Civile di Busca incontrando il Presidente Tommaso Alfieri e il Direttore Antonella Sanna.