Nasce il Comitato Studenti Alba: un ponte tra scuola e città: "Puntiamo a essere un punto di riferimento"

A novembre è stato ufficialmente fondato il Comitato Studenti Alba, un’iniziativa nata per colmare il vuoto di rappresentanza tra gli studenti degli istituti superiori di Alba e le istituzioni locali. Alla guida del Comitato, i giovani soci fondatori Beatrice Sala, Paolo Cittadino, Martina Fresia e Filippo Currado, con una struttura che prevede una doppia presidenza, affidata a Sala e Cittadino, per garantire maggiore rappresentatività e continuità.

"Il nostro obiettivo è dare voce agli studenti, migliorare la comunicazione con l’amministrazione comunale e promuovere iniziative culturali, sociali e formative che valorizzino il loro ruolo all’interno della comunità", spiegano i membri. "Ci impegniamo a creare strumenti utili per gli studenti, come lo scambio di materiale scolastico e il supporto alle ripetizioni, oltre a sensibilizzare su temi cruciali come il benessere psicologico, la sostenibilità e la cittadinanza attiva".

Il Comitato si presenterà ufficialmente al sindaco Alberto Gatto il 19 dicembre, un’occasione per avviare un dialogo diretto con l’amministrazione e illustrare le sue finalità. Subito dopo, il 21 dicembre alle ore 15:30, si terrà il primo evento ufficiale, intitolato “Scuola e Realtà”, presso la Sala Riolfo. L’incontro vedrà la partecipazione di tre docenti di grande esperienza: Salvatore Curaba, referente di educazione civica presso l’Enologica di Alba, Antonino Daidone, ex professore all'Einaudi, ideatore di Radio Einaudi e oggi docente a Mondovì, e Pietro Carluzzo, ex professore del Liceo Leonardo Da Vinci, ora docente a Cuneo. Il dibattito sarà moderato da Andrea Cassinelli e Carlotta Busca, creatori del podcast School of Radio.

"Vogliamo che il Comitato diventi un punto di riferimento per gli studenti, non solo come portavoce delle loro esigenze, ma anche come promotore di iniziative che li rendano protagonisti della vita culturale e sociale della città", aggiunge il gruppo. "Grazie alla doppia presidenza, puntiamo a rappresentare al meglio la pluralità delle voci e delle necessità della nostra comunità scolastica. Siamo un gruppo apartitico per statuto".