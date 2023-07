Proseguono gli appuntamenti del Festival Contaminazioni tra Frabosa Soprana e Chiusa di Pesio

Gli appuntamenti Festival Contaminazioni proseguono con i concerti dedicati alla grande musica da camera (Chiesa del Serro ore 21 giovedì 27, venerdì 28, sabato 29 luglio), in collaborazione con Zephyr International Chamber Music Festival di San Francisco (California), composto da colleghi con cui collaboro da oltre 20 anni” dice Lucia Margherita Marino, direttore artistico del Festival.

“Negli anni siamo cresciuti esponenzialmente, - commentano gli organizzatori - in un clima straordinario, in continua ebollizione con colleghi che condividono in toto la nostra modalità lavorativa. Non ho voluto solo i musicisti migliori, ho voluto le persone migliori. Abbiamo un team straordinario, organizziamo oltre cento concerti e spettacoli all’anno, gestiamo festival che abbiamo fondato e reso importanti, e masterclass con allievi provenienti da tutto il mondo: è un impegno costante e faticoso, ma che ci riempie di gioia”.

L’ultimo spettacolo, domenica 6 agosto ore 21, sarà invece a Chiusa di Pesio per l’Ensemble Lou Tapage e il suo omaggio speciale a De André.

Gli appuntamenti del Festival Contaminazioni sono tutti ad ingresso libero e hanno il sostegno della Regione Piemonte, Fondazione CRC, Comune di Frabosa Soprana. Il Festival Contaminazioni, nato nel 2015 con l’obiettivo di offrire serate di alto livello coinvolgendo artisti provenienti da tutta Italia e non solo, presenta un cartellone ricco di eventi, che variano da coinvolgenti reading a spettacoli di diversa natura. La Direzione Artistica è di Lucia Margherita Marino, Presidente di ESTEMPORANEA, in collaborazione con Zephyr International Chamber Music Course & Festival San Francisco (California) e Accademie in Valle. Il calendario completo è consultabile sul sito www.estemporanea.eu oppure presso gli Uffici del Turismo dei comuni coinvolti.