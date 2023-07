Diano d'Alba, contributi per 392 mila euro dal PNRR

Il Comune di Diano d'Alba riceverà contributi per 392 mila euro dal PNRR che serviranno per realizzare diversi interventi per la sicurezza di strutture e di alcuni corsi d'acqua: 153mila sono stati stanziati per mettere in sicurezza il muro di via Regina Margherita, 131mila euro per le opere sul rio Montelupo, mentre 108mila euro saranno investiti per la messa in sicurezza del rio Pittatori e il ponte della pietra.



"I lavori dovranno essere appaltati entro i prossimi dieci mesi e terminati entro il mese di marzo 2026 e siamo fiduciosi che non sforeranno le tempistiche richieste in quanto i progetti sono già stati presentati e approvati dagli uffici competenti della Regione Piemonte", spiega il sindaco Ezio Cardinale.