Acda Spa effettuerà il servizio di lettura dei misuratori per i consumi di acqua potabile nei comuni di Cuneo, Ceresole D'Alba, Montà, Racconigi e Valmala nel periodo dal 31 luglio al 4 agosto per il tramite del personale della ditta MBS Group, che esegue le letture per conto di Acda, dotato di tesserino di riconoscimento.