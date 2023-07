Da agosto a settembre tanti appuntamenti sul territorio di Cherasco

Il mese di agosto (e anche parte di settembre) nel territorio di Cherasco è caratterizzato dalle tante feste patronali, inizia Roreto (dal 12 al 15 agosto), continua Veglia (dal 16 al 21 agosto) e prosegue Bricco (dal 24 al 28 agosto).

RORETO DI CHERASCO dal 12 al 15 agosto festeggia l’Assunta

Prende il via sabato 12 agosto, dalle 20 la serata dedicata al “Gran fritto misto alla piemontese” (menù a 26 euro, tris antipasti, fritto misto e dolce), dalle 20.30 apertura scatolata pro-asilo infantile di Roreto, dalle 21 serata danzante con l’orchestra “Note d’autore”. Domenica 13 agosto, dalle 20 serata dell’amicizia (menù a 23 euro comprende tris antipasti, gnocchi alla Mazzini, guancia al marsala con contorno, dolce e acqua), dalle 21 musica e balli con Bruno Mauro e la band. Lunedì 14, dalle 20 serata Paella (menù a 20 euro con tris di antipasti, paella valenziana, tiramisù e acqua), la serata danzante è con Samantha e Alex Tosi band. A ferragosto ci sarà alle 9.30 S. Messa e processione con la statua dell’Assunta, al termine aperitivo offerto dalla Pro-loco, dalle 20 cena (menù a 18 euro con buffet conclusivo dei festeggiamenti all’insegna della buona musica e dell’abbondanza della tavola), poi serata danzante con l’orchestra Maria Ravera.

Per le cene è gradita la prenotazione a uno dei seguenti numeri Ornella 333.4916295 – Ernesto 338.3225559 - Erica 340.8171599.

In tutte le serate ci sarà la scatolata pro-asilo infantile di Roreto.



A VEGLIA DI CHERASCO dal 16 al 21 agosto c’è la patronale dedicata a S. Rocco

Inizia mercoledì 16 agosto alle 20.30 con la santa Messa e la processione la festa patronale di Veglia dedicata a San Rocco; giovedì 17 agosto dalle 21 si balla con Luigi Gallia; venerdì 18 agosto dalle 21.30 serata latino-americana con dj Mauro Tomatis e Mojito party. Sabato 19 agosto dalle 20.30 cena animata con dj Munch (prenotazione obbligatoria Alessio 3775288184 o Veronica 3664996042); domenica 20 agosto alle 11 S. Messa, alle 15 corsa ciclistica cat. Esordienti e dalle 21 grande serata danzante con l’orchestra Alex e la band (serata offerta da Autotrasporti suinicoli 2g)

A chiusura della patronale, lunedì 21 agosto, dalle 20 serata enogastronomica (prenotazioni al numero 3356947968).

BRICCO DI CHERASCO festeggia San Grato dal 24 al 28 agosto

Giovedì 24 agosto prendono via i festeggiamenti patronali di Bricco dedicati a San Grato con la serata musicale con Nadia e Andrea che proporranno Musica dagli anni 60’ ad oggi, Special guest Sara Rinaldi; venerdì 25 agosto a tema “Ti va un mojito? 4.0” sarà proposta, dalle 20.30, la grigliata di carne (20 euro) e poi musica e divertimento con dj Munch e naturalmente Mojito per tutti i gusti. Sabato 26 agosto, serata Paella dalle 20.30 cena (menù a 25 euro con insalata di mare, paella a volontà, dolce, acqua), quindi serata danzante con i Fiesta Latina. Domenica 27 agosto Santa Messa alle 9.30 con processione, pomeriggio per bambini con intrattenimenti dalle 17, e dalle 20.30 “Sagra dello gnocco” (menù a 22 euro con insalata della proloco di Cervere, rotolo di manzo, gnocchi al ragù di cinghiale, gnocchi al pesto, dolce e acqua), seguiranno musiche e danze con i Mike e Simpatici, dalle 21 Gara a scala 40.

Lunedì 28 agosto “Sagra dello gnocco” fatto a mano con le patate di Entracque (dalle 20.30 cena a 22 euro con carne alla zingara, insalata di patate con merluzzo, gnocchi al’Ariund delle Alpi, gnocchi al ragù di salsiccia, dolce e acqua), e poi serata danzante con i Lou Serpent.

Per le cene ecco il numero per prenotare: 3319898238 (whatsapp, chiamare dopo le 18).

CAPPELLAZZO festeggia la patronale dal 31 agosto al 4 settembre

Ultimo appuntamento con la festa patronale Costa del Cappellazzo che inizia giovedì 31 agosto, con alle 19.30 “Coast to Costa” 2° ediz ritrovo e iscrizioni in piazza della bocciofila dalle 18.30, dalla stessa ora degustazione di crescia, birra, panini, salsiccia e patatine, alle 21 inizio gara di scala 40 individuale ai 151 punti, apertura luna park inizio scatolata e vendita biglietti della lotteria. Venerdì 1 settembre dalle 19.30 Brut e bun bab e patatine, dalle 21 serata giovani e meno giovani con musica animata da Giulia Frencia, continuano la gara di scala 40, la degustazione di crescia, birra, panini, salsiccia e patatine, la scatolata e la vendita biglietti della lotteria. Sabato 2 ettembre

alle 20 gran grigliata mista di carne (è consigliata la prenotazione ai numeri 3391507522 oppure 3391244298, in caso di pioggia la manifestazione si svolgerà al coperto) dalle 21 musica e danze con l’orchestra Samantha e Alex. Domenica 3 settembre alle 11 messa solenne per tutti i parrocchiani, alle 16 giochi per i bambini, ore 20 “Sin-a a la Costa” (è consigliata la prenotazione ai numeri 339 1507522 oppure 3391244298 organizzata dalla Proloco con antipasti misti alla piemontese, penne alla costa, dolci), dalle 21 serata danzante con l’orchestra Free music, durante la serata esibizione della ballerina Anbar. Lunedì 4 settembre alle 20.30 serata del bollito misto (di vitello con insalata, tortellini in brodo e dolce, è obbligatoria la prenotazione ai numeri 3391507522 oppure 3391244298), dalle 21il duo Teresa Zeuli e Tony d’Aloia, alle 22 continuazione scatolata ed estrazione della lotteria (il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto alla Parrocchia).