Santuario di Valmala, il vescovo Cristiano Bodo benedice la scultura del Buon Pastore

Una statua dedicata al Buon Pastore, collocata all’interno della piccola rotatoria in prossimità del piazzale che porta al Santuario di Valmala, è stata donata dal vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo che l’ha benedetta durante una breve cerimonia lo scorso martedì 25 luglio.

La statua che raffigura un giovane pastore, con sulle spalle una pecora, rappresenta lo stesso Gesù che, come scritto nel Vangelo di Giovanni, “dona la vita per le sue pecore”.

Monsignor Bodo ha donato questa scultura in pietra come segno di benvenuto per accogliere i pellegrini che salgono al Santuario dedicato alla Madonna Madre della Misericordia.

Il vescovo è molto legato alla figura del Buon Pastore, tant’è che l’ha fatta incidere nel suo anello episcopale nato dalla fusione delle due fedi nuziali appartenute ai suoi compianti genitori.

Alla benedizione erano presenti, oltre al vescovo Bodo, il rettore del santuario, don Federico Riba, don Oreste Franco, il sindaco di Busca Marco Gallo, con l’assessore Ezio Donadio, il prosindaco di Valmala Andrea Picco, la responsabile dell’ufficio beni culturali della diocesi di Saluzzo Sonia Damiano e il direttore della Caritas di Saluzzo Carlo Rubiolo assieme ad alcuni fedeli e rappresentanti della Curia.

Proseguono intanto i lavori conservativi all’interno del Santuario.

Dopo la ripulitura e il recupero di alcune parti mancanti della statua della Madonna Madre della Misericordia, svelata ai fedeli in tutto il suo splendore il 13 maggio scorso, giorno dell’apertura estiva del Santuario, è al momento in corso il restauro dell’altare dedicato all’Assunta e successivamente è in programma il quello dell’altare di Sant’Anna e Gioacchino.

Sabato 5 agosto i fedeli sono attesi per le celebrazioni in onore dell’apparizione della Madonna, avvenuta nel 1834.