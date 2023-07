Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle prime ore di questa mattina in piazza Boves a Cuneo.

La Polizia è intervenuta sul posto verso le 3 di questa mattina, venerdì 28 luglio.

Si tratta di una persona residente in zona, di circa sessant'anni.

Il corpo è stato ritrovato in un punto non immediatamente visibile al passaggio, in stato già avanzato di decomposizione. Si presume quindi che il decesso possa risalire ad alcuni giorni addietro. L'uomo sarebbe deceduto per cause naturali.