Domenica la camminata nel “desertum” certosino di Valcasotto

La camminata enogastronomica organizzata dall’Associazione Amici di Valcasotto è ormai da anni un punto di riferimento per gli amanti del paesaggio, della natura incontaminata e dell’incontro tra tradizioni culturali e culinarie. Dall’anno scorso, in occasione degli 850 anni dalla fondazione della certosa di Casotto, la passeggiata si è ulteriormente arricchita dell’intento di valorizzare un periodo storico così tanto importante e influente sulla cultura e architettura locale da non poter essere trascurato. Più che mai preziosi, quindi, si rivelano gli interventi dello storico Sebastiano Carrara che approfondisce il tema del “desertum” a mano a mano che si incontrano beni quali la Correria e la Grangia. Una camminata definibile “turistica”, su percorso prevalentemente sterrato di circa 8 chilometri.

La partenza è fissata per le ore 9 di domenica 6 agosto dal prato in località Ghirardi, subito sotto il borgo, e ci si dirige verso l’incantevole borgata Surie dove è previsto un aperitivo con focaccia e affettati. Al ritorno, sotto il tendone, il pranzo conviviale caratterizzato dal seguente menù: antica insalata di farro, bocconcini di pollo certosini, tajarin al ragù, roast beef con verdure locali, torta Valcasotto con grano saraceno, acqua, vino e pane integrale. Il prezzo è di 25 euro, con sconto per i ragazzi sotto i 10 anni. Obbligatoria la prenotazione entro venerdì 4 agosto al numero 3891849060.

"Il numero massimo dei partecipanti è fissato a 100, invitiamo quindi gli interessati a iscriversi il prima possibile - ha precisato il presidente Alessandro Briatore -. Proseguiamo nel nostro intento di far conoscere la storia locale, anche attraverso i nostri inconfondibili sapori. Tuteliamo così il bene più prezioso: la memoria".

Lungo il percorso gli approfondimenti naturalistici della guida Gabriele Cristiani, che può essere contatta al 3356037170 per ulteriori approfondimenti riguardanti il tragitto e l’abbigliamento (si consigliano abiti a strati e ricambio, scarponcini o scarpe da running adatte all’escursionismo).