L’estate degli sbandieratori e musici del Borgo San Lorenzo: “Un tour continuo per far conoscere il nome di Alba”

La pittoresca cittadina di La Gaude in Francia, Castiglione Olona in provincia di Varese o Brumano nella Bergamasca: sono gli appuntamenti che il gruppo degli sbandieratori e musici del Borgo San Lorenzo di Alba ha avuto soltanto nel mese di luglio.

“Ci guida l’entusiasmo e la passione, siamo un gruppo molto unito e ci piace continuare a condividere le nostre tradizioni e a portare in giro il nome di Alba”, spiegano dal direttivo, anche se la stanchezza si fa sentire. “L’estate è un periodo di numerosi eventi, feste, sagre a cui siamo invitati: a volte capita che abbiamo più richieste per la stessa data. Riusciamo a sconfiggere il caldo e la stanchezza grazie al calore del pubblico e alla disponibilità di chi ci ospita. Ci vuole molta forza e programmazione, senza dimenticare tutto il tempo che viene dedicato anche dai più giovani alle prove e alla preparazione degli spettacoli”.

Ormai alcuni appuntamenti sono diventati dei ritrovi fissi. Aggiungono dal Borgo San Lorenzo: “A Castiglione Olona siamo, ormai, di casa. Siamo stati accolti con un calore incredibile dal pubblico che ha gremito le piazze e le vie in occasione del Palio dei Castelli con la sua tradizionale corda delle botti. Anche a La Gaude c’era un tifo da stadio, probabilmente perché in Francia sono meno abituati di noi a un certo tipo di esibizioni e di folclore. E allora il nostro desiderio di emozionare il pubblico e di far conoscere le nostre tradizioni e i nostri colori diventa più forte di tutto, insieme alla voglia di condividere giornate in luoghi che offrono tanta bellezza da scoprire”.