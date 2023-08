Boves d'antan nelle immagini del novantaduenne Sergio Cavallera

Buona adesione per la serata organizzata all’Auditorium Borelli, venerdì sera 28 luglio, dal Circolo Pensionati bovesano.

Un attento pubblico si è raccolto per vedere le immagini, riprese dal presidente Sergio Cavallera, sulle recenti iniziative locali la "Spasgiada galupa", svoltasi il 9 luglio scorso e la festa per i 52 anni della sezione locale AVIS.

Presenti anche l’assessore comunale Raffaella Giordano e la consigliera Irma Goletto.

I filmati dell’ormai novantaduenne Cavallera, veraci, da non perdere per la testimonianza storico-cronachistica che garantiscono, per la memoria che trasmettono, attraverso gli occhi di chi ancora ricorda la Boves con presidio tedesco, il paesone povero e solidale dove si sapeva "far festa davvero".

La sua cinepresa ha fissato il rinfresco AVIS in Piazza Borelli, la sfilata con Banda Musicale cittadina sin alla Parrocchiale, gli interventi finali in Auditorium con le premiazioni

Ma anche della "Spasgiada", partita a cura della Associazione «Famija Bovesana», poi passata alla, attualmente sciolta, Pro Loco ed ora curata, con varia collaborazione di gruppi, direttamente dal Comune.

Si son viste le immagini girate al «Cotonifici» (tappa gastronomica servita dalla «Legiùn») e a Mellana, con il locale Circolo che ha offerto anche panche e tavoli, su cui servire il «primo», vero anticipo della festa frazionale della settimana successiva).

Dopo Italo Giubergia e Giulio Chiapasco, stavolta, «guida» è stata l'assessora Raffaella Giordano, anche professionalmente impegnata nel settore turistico, a distribuire, tra una portata e l’altra, anche pillole di cultura, perfettamente in linea con lo spirito dei tempi.

Celestino Giordano ha curato la proiezione, offrendo ai partecipanti un video su Boves, bello, breve ed intenso,girato da Carlo Cavallera.