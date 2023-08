Conclusa l’Estate Ragazzi di Venasca: partecipanti in crescita e soddisfazione dell’Amministrazione comunale

Venerdì 28 luglio si è svolta la serata finale dell’Estate Ragazzi di Venasca, che si è conclusa con un’ampia partecipazione delle famiglie degli iscritti alla cena in programma a chiusura delle quattro settimane di attività.

Alla serata, animata da esibizioni dei ragazzi e nella quale sono state proiettate alcune immagini significative di quanto è stato fatto nel corso del mese appena trascorso, hanno partecipato anche il sindaco Silvano Dovetta, l’assessore Francesco Di Manso e i consiglieri Paola Ferrua, responsabile per il Comune dell’organizzazione dell’Estate Ragazzi, e Adriano Monge Cuniglia.

Nel corso della serata gli educatori hanno inoltre ripercorso quanto è stato fatto insieme ai ragazzi che hanno partecipato alle attività, svolte a partire dallo scorso lunedì 3 luglio presso il campetto dell’oratorio dal lunedì al venerdì, tra le 14 e le 18; il programma delle attività ha visto inoltre l’organizzazione di diverse escursioni e lo svolgersi di pomeriggi in piscina.

Rispetto al passato, la partecipazione è in crescita: sono stati circa cento gli iscritti, bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media provenienti non soltanto da Venasca ma anche Isasca, Brossasco, Piasco e Melle. Da rimarcare anche la partecipazione di alcuni bambini ucraini, profughi con le famiglie e domiciliati in paese dallo scorso novembre.

Per Venasca, che ha organizzato l’Estate Ragazzi per il quarto anno consecutivo grazie ad una stretta collaborazione tra la Parrocchia e il Comune e con la qualificata guida degli educatori professionali della cooperativa Caracol, coadiuvati da un gruppo di circa venti animatori locali, si tratta di un impegno notevole: in termini economici, il Comune ha messo a disposizione per questa iniziativa 12.914,96 euro, parzialmente coperti da un contributo statale di 1.300 euro destinato all’allestimento di centri estivi e dalle quote di partecipazione versate dalle famiglie.

«Anche quest’anno l’Estate Ragazzi di Venasca – fa sapere il sindaco Silvano Dovetta – si è svolta nel migliore dei modi. L'investimento fatto dall'amministrazione comunale è stato notevole ma sicuramente quando si parla di bambini e ragazzi non è mai abbastanza. Siamo soddisfatti di come si sono sviluppate queste quattro settimane, un momento importante per i nostri giovani che possono divertirsi, conclusi gli impegni scolastici, e continuare il percorso di crescita grazie all’aiuto dei bravi educatori e animatori che li seguono con professionalità e competenza. Grazie, dunque, a loro per ciò che hanno fatto, ma grazie anche a Don Silvio che collabora a questa e a tante altre iniziative locali. L’Estate Ragazzi è uno strumento importante, specialmente per le famiglie che non hanno i nonni che possano stare con i bambini quando i genitori sono al lavoro: proprio ai genitori vorrei dire grazie anche per la fiducia che hanno avuto nei nostri confronti affidandoci i loro figli per tutto il mese di luglio. Un ringraziamento particolare va infine alla consigliera Paola Ferrua, che anche quest’anno si è dedicata con grande attenzione e dedizione a questo nostro importante progetto».