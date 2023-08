Tennis: Kate Stroppiana alle finali del Master Next Gen

Qualificazioni alle finali del prestigioso Master Next Gen per la 14enne di La Morra Kate Stroppiana. Si svolgeranno durante le Atp Finals, nel mese di novembre, a Torino.

Stroppiana, dopo aver vinto la tappa di Mondovì, ha guadagnato l'accesso al Master Nazionale, svoltosi a Roma nell'ultima settimana di luglio. Torneo organizzato da Rita Grande con diversi sponsor, su tutti Ferrero.

Positivo il risultato al Master, con tanto di conquista della finale nella categoria U14. Prestazioni valse le finali del Master Next Gen.

Kate Stroppiana, che gioca a tennis dall'età di sei anni, era stata ferma per infortunio per quattro mesi, da gennaio a maggio, tornando in campo con ancora maggiore voglia e passione.