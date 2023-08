Alba avrà altre 32 telecamere di sicurezza. "Saranno controllati i giardini della stazione"

Saranno 32 le nuove telecamere installate, quasi una in ogni quartiere

"Non è la soluzione a tutti i mali, ma è un deterrente che può combattere la microcriminalità ed è un passo importante per una maggiore tranquillità dei cittadini".

Con queste parole l'assessore alla Sicurezza Lorenzo Barbero ha commentato l'approvazione da parte della Giunta comunale di Alba della delibera che dà il via libera all'installazione di 32 nuove telecamere per una spesa di 150mila euro.

Gli "occhi tecnologici" verranno collocati nei parchi e nei giardini cittadini, con un'attenzione particolare a quelli della stazione, spesso teatro di risse, di incuria e di episodi di criminalità.

Le telecamere saranno anche posizionate nelle entrate dei cimiteri e in punti sensibili della periferia e del centro, spiega ancora l'assessore: "Abbiamo avuto un dialogo costante e costruttivo con la Polizia Locale e i Carabinieri per individuare le zone più a rischio, ma abbiamo anche coinvolto i comitati di quartiere per capire quali fossero le loro esigenze e gli angoli da monitorare. Ogni quartiere sarà coperto da almeno una telecamera".