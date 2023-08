Incidente tra Termine e Villafalletto, ferito un motociclista 43enne

AGGIORNAMENTO DELLE 13.40: il ferito è un 43enne di Verzuolo. E' stato portato a Cuneo con l'ambulanza.

Incidente stradale fra Termine e Villafalletto. Coinvolto un motociclista, anche se la dinamica non è chiara e non si sa se sia stato coinvolto un altro mezzo o si tratti di un sinistro autonomo.

Il ferito dovrebbe essere in codice giallo, per cui in condizioni di media gravità. Sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata proveniente da Levaldigi, ma potrebbe venire mobilitato l'elisoccorso qualora si necessitasse il trasporto al CTO di Torino.

Sl posto anche i carabinieri per la gestione della viabilità, fortemente rallentata.