A Mondovì nasce l’ufficio di “Europrogettazione”: Comune e CFPCeMon insieme per lo sviluppo dei progetti europei

Accrescere lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio monregalese attraverso la partecipazione ai bandi europei e la conseguente predisposizione di specifici progetti volti, tra il resto, a favorire la transizione ecologica e digitale. Questo, in sintesi, l’obiettivo dell’accordo di collaborazione stretto nei giorni scorsi tra il Comune di Mondovì e il Centro di Formazione Cebano-Monregalese. Una sinergia che fa seguito alla precisa volontà manifestata dall’Amministrazione comunale di creare un sistema di progettazione strutturato e virtuoso, capace di intercettare le linee di finanziamento internazionali, accrescendo in contemporanea la collaborazione intercomunale e cross-territoriale.

A partire dalle prossime settimane, dunque, i professionisti del CFP che da diversi anni operano nel mondo della progettazione (e più specificatamente sui bandi ministeriali, regionali, Interreg, Alcotra, PNNR ed Erasmus) affiancheranno il Comune di Mondovì nello sviluppo di progettazioni da candidare ai bandi europei disponibili. Quattro, in particolare, le fasi operative sulle quali interverrà il Centro di Formazione: la preparazione del progetto (con un’attività di scouting per la ricerca dei canali di finanziamento più opportuni e una conseguente analisi dei fabbisogni locali), la progettazione vera e propria (con la valutazione dell’idea progettuale e l’individuazione del partenariato più idoneo), la realizzazione (con la definizione concreta della candidatura) e la gestione finale del progetto, con un accompagnamento mirato all’organizzazione delle attività e al monitoraggio delle stesse e un supporto in fase di diffusione dei risultati e di rendicontazione.

"Per anni è stata invocata la creazione di un ufficio di Europrogettazione, fra gli altri dall’allora consigliere Paolo Magnino, e grazie a questa collaborazione ce l’abbiamo fatta - esordisce il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo -.Una collaborazione che ci inorgoglisce, ma che dimostra soprattutto una profonda sintonia di visioni. Il CFP è una società consortile di tipo pubblico–privato costituita per volontà delle Amministrazioni locali ed è quindi naturale che il Comune di Mondovì, tra i principali azionisti, possa usufruire dell’expertise maturata in questi anni a fronte di un modesto contributo economico, utile a sviluppare una modalità di lavoro sperimentale che speriamo possa divenire ancora più strutturata negli anni a venire. In tal senso la formazione gioca un ruolo imprescindibile nella predisposizione di progetti efficaci e duraturi" la considerazione condivisa poi dallo stesso sindaco, Luca Robaldo, e dal direttore del CFP Cebano-Monregalese, Marco Lombardi.