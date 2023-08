Michela Murgia e quel rapporto speciale con Cuneo

" Per noi di S crittorincittà c’è sempre stata, aveva partecipato a diverse edizioni e quando tornava al festival era come se non fosse mai partita. La sentivamo compagna di viaggio e ogni volta era bello ascoltarla, condividere la sua forza nel comprendere le cose, entrarci dentro con la sua intelligenza, raccontarle con il suo stile, dare spazio alle sue idee e al suo desiderio di cambiare il mondo partendo dalle persone, una idea diversa di impegno politico.

"Non è facile per noi salutare Michela Murgia".

Nel 2020 era venuta in città con il suo spettacolo sul fascismo contemporaneo. In quei giorni aveva detto: «Quindici anni fa ero esordiente e sconosciuta. Scrittorincittà è stato il primo festival a invitarmi a presentare “Il mondo deve sapere”, un libro di denuncia. Il giorno prima del mio incontro, all’organizzazione è arrivato un fax di diffida da parte dell’avvocato dell’azienda citata nel volume, che minacciava la denuncia in caso di realizzazione dell’appuntamento. A quel punto gli organizzatori avevano due scelte: la prima era quella di dirmi “grazie, è stato bello ma è andata così”. La seconda era quella di rischiare. L’indomani fu lanciato un comunicato stampa in cui l’organizzazione disse che io avrei presentato il mio libro perché a Cuneo la libertà di pensiero e parola sarebbe sempre stata difesa. Per questo con Cuneo ho un rapporto speciale. E fare qui questo spettacolo non ha lo stesso significato che farlo altrove».