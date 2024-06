A Diano d'Alba sono in corso le ricerche di un'anziana donna scomparsa dal pomeriggio di ieri

Sono in corso dal tardo pomeriggio di ieri e sono proseguite fino a tarda notte, le ricerche di una persona scomparsa a Diano d’Alba. La donna, che si chiama Fiorentina ed è nata a Castino nel 1940, è sparita ieri intorno alle ore 18 da Diano, dove risiede. Da quanto sembra l’anziana signora, che sarebbe affetta da Alzheimer, era in auto insieme con la figlia che era al volante. Ad un certo punto la donna si sarebbe fermata e scesa forse per fare una commissione veloce o per salutare qualcuno, lasciando la mamma sul sedile del passeggero. La donna, a questo punto, sarebbe a sua volta scesa allontanandosi facendo così perdere le proprie tracce.

Messi in allarme, sono arrivati i soccorritori che hanno iniziato a battere la zona. Le ricerche, senza esito, sono proseguite fino a tarda notte, sospese solo alle 3.15 circa per riprendere stamattina mattina alle 6.30. Già dalla serata di ieri circa 60 persone sono state impiegate, tra civili, protezione civile locale, carabinieri e vigili del fuoco a cui si sono aggiunti nella notte 18 volontari della Croce Rossa dei comitati di Alba, Bra e Mondovì. Impiegate anche delle unità cinofile.

La signora Fiorentina ha capelli corti e biondi, non molto alta e minuta. Al momento della scomparsa indossava maglia e scarpe rosa, pantaloni neri. Il luogo dal quale la signora è scesa dall'auto è via San Sebastiano e qualcuno sostiene di averla vista allontanarsi in direzione del cimitero.