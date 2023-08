Sono aperte le iscrizioni ai corsi di qualifica, riqualifica ed aggiornamento per adulti (maggiorenni) disoccupati di Cnos-Fap

Presso la sede di Saluzzo del CNOS Fap, la formazione professionale salesiana, sono aperte le iscrizioni ai corsi di qualifica, riqualifica ed aggiornamento per adulti (maggiorenni) disoccupati (GOL e FSE) o occupati (Academy e Fse). La formazione è gratuita perché finanziata da Regione Piemonte, Fondo sociale europeo e dal programma GOL: per questo motivo chiediamo di contattare la sede per avere le informazioni necessarie per l’inserimento nei corsi.

I corsi previsti saranno nei seguenti settori:

- panetteria, pasticceria e pizzeria,

- Ristorazione, cucina e sala bar;

- Informatica e competenze digitali;

- Taglio e cucito;

- Lingue, compresi corsi di lingua italiana e cittadinanza.

E’ prevista anche la partenza di corsi modulari che, se completati, possono portare alla qualifica professionale.

I corsi fino a 80 ore partiranno al raggiungimento di 5 iscritti, i corsi fino a 150 ore al raggiungimento di 12 iscritti.

Per potersi iscrivere occorre ricevere informazioni precise presso il nostro sportello dei servizi al lavoro, il quale, in stretta collaborazione con il Centro per l’impiego di Saluzzo, sarà a disposizione per tutti i chiarimenti e per seguirvi in tutto quello che il bando di finanziamento prevede, dalla scelta del corso alla gestione dello stesso.

Sia per l’utenza disoccupata che occupata è necessario un colloquio in agenzia formativa.

Sono aperte anche le iscrizioni per il patentino per l’acquisto e uso dei prodotti fitosanitari.

In questi giorni la sede di Saluzzo è chiusa per ferie ma sarà possibile prendere appuntamento a partire da martedì 22 Agosto, giorno di riapertura.

CnosFap Saluzzo, via Griselda, 8 - 0175248285 - info.saluzzo@cnosfap.net

Per rimanere aggiornato:

- https://www.facebook.com/CnosfapSalesianiSaluzzo

- https://saluzzo.cnosfap.net/