Ferrovia delle Meraviglie: per arrivare a Limone la biglietteria automatica di Tenda ti spedisce... sui Pirenei!

Si ha un bel dire che la Ferrovia delle Meraviglie è una tra le più belle linee ferrate d'Europa, che è vitale per l'economia delle Valli Vermenagna e Roya, che bisogna incrementare le corse, che che che...

Ma quando ti scontri con la realtà dei fatti sono le piccolo cose che fanno capire quanto, in Italia come in Francia, il tracciato sembra godere di scarsa (per non dire nulla) considerazione.

La segnalazione arriva via social ed è di qualche giorno fa, la vigilia di Ferragosto, quando un turista olandese in vacanza a Limone Piemonte decide di fare una capatina fino a Tenda. E fin qui nessun problema.

Il dilemma è stato tornare in Italia. A quanto pare, alla SNCF non conoscerebbero la località per eccellenza della Val Vermenagna: "Il distributore di biglietti della stazione di Tenda - scrive il turista sul gruppo Facebook "Tende" - ignora l'esistenza di Limone e voleva mandarmi a Livron. Ma dov'è?".

Controllando su Google, in Francia esistono due comuni con questo nome: Livron sur Drome, dipartimento della Drôme della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. e quello più specifico di Livron nei Pirenei Atlantici, regione Nuova Aquitania.

Un bel viaggetto, non c'è che dire, quello suggerito da SNCF rispetto i meno di 10 km che separano Tenda da Limone Piemonte.

Per inciso il turista è riuscito a tornare in Piemonte, ma l'esperienza pare non sia comunque stata delle migliori: "All'andata il treno era strapieno e senza aria condizionata", scrive ancora.

insomma, una vera... Meraviglia!