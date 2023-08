"Grazie al trapianto di midollo ho avuto una seconda opportunità di vita"

Gentile direttore,

Ho subito nel mese di marzo un trapianto di midollo da donatore esterno, a farmi questo grandissimo regalo è stata una cara persona che non conoscerò mai e che non potrò mai ringraziare abbastanza per avermi donato una seconda opportunità di vita, ti dico un enorme GRAZIE.

L'altro grazie lo devo al reparto di ematologia dell'ospedale S.Croce di Cuneo, cominciando dal sig. primario professore Massaia, al dott. Mordini, al dott.Ceraso, al dott. Mattei e a tutti i medici del reparto che mi hanno seguito nel lungo percorso pre e post trapianto.

Alla cara sig. Caterina che si è occupata con estrema cura nella ricerca del donatore a me compatibile, a tutto il personale infermieristico a tutti gli oss.

Per la professionalità e umanità dimostrata nei momenti più difficili. Siete stati il mio riferimento, il mio rifugio, la mia ancora di salvezza, non so cosa avrei fatto senza di voi.... GRAZIE