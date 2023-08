Olimac tra i main sponsor di Cocktail Fair, l'evento del 9 settembre a Cuneo

Una famiglia di innovatori per l’agricoltura. Olimac rappresenta e racconta una storia di innovazioni, di premi, di primati assolutamente unici nel panorama mondiale dei produttori di testate mais.



Successi e risultati: sono questi gli obiettivi e gli stimoli che hanno portato l'associazione culturale Art Nouveau ad organizzare il Cocktail Fair, l'evento che animerà via Roma il 9 di settembre.

La volontà di creare un evento prestigioso e unico si sposa con la scelta di avere tra i propri partner e sostenitori delle aziende leader, che perseguono l’eccellenza in ogni ambito del loro lavoro.



Olimac esporta in tutto il mondo il 98% della produzione di testate mais e girasole ma, nel contempo, è molto radicata nel nostro territorio: un family business arrivato alla terza generazione votato all’innovazione e alla continua ricerca di soluzioni che facilitino il lavoro degli agricoltori e dei contoterzisti.

Fondata negli anni ’60 da Giuseppe Carboni e dalla moglie Maria Olivero, Olimac si è imposta anno dopo anno nel mercato mondiale delle macchine per la raccolta del mais e del girasole. Negli anni ottanta, con l’ingresso in Azienda dei figli Lorenzo e Daniela si è determinato un ulteriore impulso all’attività. E già da tempo anche la terza generazione è al lavoro: oggi Olimac è leader mondiale nel settore e le sue macchine, denominate Drago, sono le testate mais italiane più vendute negli Stati Uniti d’America. Un risultato ottenuto grazie alla continua ricerca e innovazione tecnologica. “Innovare per crescere è la nostra parola d’ordine” afferma il signor Lorenzo Carboni.

Senza mai perdere il contatto con il territorio e con chi, anche qui, prova ad esprimere eccellenza.



“Progettiamo e costruiamo esclusivamente testate mais e girasole investendo in tecnologia innovativa, realizzando soluzioni produttive esclusive e creando macchine dotate di peculiarità tecnologiche e prestazionali brevettate, uniche nel panorama mondiale del settore” prosegue il signor Lorenzo. Alcuni anni fa Olimac ha creato un nuovo complesso industriale e tecnologico con sede a Margarita (CN) su una superficie di proprietà di oltre 90.000 mq, in cui tutte le fasi di lavorazione sono automatizzate, tutto è prodotto con sistemi robotizzati. Lo stabilimento è in

continua evoluzione tecnologica ma all’insegna dell’energia pulita e rinnovabile: tre quarti dell’energia necessaria è prodotta da pannelli fotovoltaici. Unica nel settore, Olimac progetta e costruisce tutti i componenti degli spannocchiatori all’interno del proprio stabilimento. Ma, come afferma la signora Daniela Carboni, “è l’uomo che crea, guida e controlla la tecnologia, le persone sono la nostra più importante risorsa, crediamo in loro e investiamo nella loro crescita professionale e nel loro comfort lavorativo".

