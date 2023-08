A Mondovì ritorna l'appuntamento con il party solidale "Spleen Juice"

A Mondovì torna anche quest’anno “Spleen Juice”, la festa solidale di fine estate, destinata a raccogliere fondi per l’istituto di ricerca e cura del cancro al seno di Candiolo.

L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, ha raggiunto numeri davvero record nel corso degli anni. Nel 2022, infatti, sono stati donati ben 10 mila euro all'IRCCS.

Ad ideare e organizzare l'evento, dal 2018, sono stati i fratelli monregalesi Filippo e Francesco Garelli, che nel 2020 hanno prematuramente perso la loro mamma, in cura a Candiolo.

“Questo evento pensiamo possa unire i più giovani - spiega Francesco - e dar loro modo di contribuire in maniera concreta a una buona causa, facendo beneficenza, per questo abbiamo deciso di portarlo avanti negli anni. E’ ormai diventato un appuntamento della tradizione estiva, sospeso solo un anno a causa della pandemia, che oltre a fare del bene dà modo ai ragazzi, anche quelli più giovani, di partecipare a una bella festa, ricordo infatti che la partecipazione è aperta a tutti dai 14 anni in su".

L’evento è in programma il 29 agosto, al Circolo di Sant’Anna Avagnina, l’ingresso sarà garantito fino ad esaurimento della capienza.

“Ci tengo a ringraziare tutti quelli che in questi anni ci hanno sostenuto nell’organizzazione - conclude Garelli - e tutti gli amici che continuano ad affiancarci per la buona riuscita di questo evento, grazie davvero! Vi aspettiamo numerosi”.

Chiunque può partecipare e sostenere l'iniziativa.

Per info:

+39 3382838606

Fragare@icloud.com

Instagram Spleen Juice:

@spleen_juice