Bra, torna la Cittadella della salute in piazza Roma, grazie ai Lions

Lions in prima linea a Bra con un’iniziativa di solidarietà all’insegna del motto “We serve”. Sabato 9 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, ritorna la “Cittadella della salute”, la giornata per la prevenzione sanitaria gratuita, giunta alla 5ª edizione e promossa da Lions Club Bra Host, Lions Club Bra del Roero, in collaborazione con Leo Club Bra e con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è in piazza Roma con un evento che rimette al centro l’importanza della prevenzione sanitaria, dando a tutti l’opportunità di sottoporsi ad una serie di screening completi, resi possibili grazie alla generosa disponibilità di medici ed infermieri braidesi.

Per l’intera durata sarà possibile effettuare screening totalmente gratuiti: prevenzione del glaucoma (service storico per i Lions effettuato da personale specializzato), controllo della pressione arteriosa e della glicemia (diabete) a cura delle infermiere volontarie della Cri e Fand, controllo spirometria a cura del Medical Center e test dell’udito. Si potranno così ottenere indicazioni preziose per la propria salute ed essere indirizzati, se necessario, a ulteriori approfondimenti diagnostici.

Previste, altresì, dimostrazioni pratiche dell’uso del defibrillatore a cura di Cri e illustrazioni delle tecniche di rianimazione e corretto massaggio cardiaco a cura delle volontarie della Croce Rossa Italiana (Crocerossine).

Ma la festa non finisce qui, dato che in piazza saranno presenti anche associazioni sportive con esibizioni di ginnastica artistica, twirling, attività culturali con artisti che esporranno i propri lavori e realizzeranno opere dal vivo.

E per concludere non mancheranno gazebo informativi di associazioni di volontariato locale che presenteranno le rispettive attività solidali.

Durante la giornata verrà anche effettuata la raccolta degli occhiali usati (da vista e da sole) promossa dai Lions. Tali occhiali verranno rigenerati e donati a chi ne ha bisogno, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.

Un evento che non solo offre la possibilità di accesso a screening sanitari gratuiti, ma rappresenta anche un’occasione per incontrare i membri dei Lions Club e conoscere da vicino le loro attività e i loro principi.