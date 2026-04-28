Bricks & Friends 2026, torna a Carmagnola il festival solidale dei mattoncini più famosi del mondo

Carmagnola ospita la quarta edizione di Bricks & Friends, festival dedicato al mondo dei mattoncini LEGO® che, dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 25.000 visitatori, si conferma tra gli appuntamenti più rilevanti in Piemonte per varietà di contenuti, accessibilità e forte vocazione inclusiva.

Oltre 100 espositori da tutta Italia

L'appuntamento è per sabato 16 maggio (dalle 14.30 alle 20) e domenica 17 (dalle 10 alle 18.30). Saranno presenti oltre 100 espositori provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero porteranno in città centinaia di opere su oltre 2.000 mq distribuiti in sei location del centro, tra diorami, installazioni e aree interattive.

Grande attenzione sarà dedicata all’inclusione, con laboratori e attività a cura di Io Mi Slego, realtà attiva a livello nazionale con proposte rivolte anche a bambini e ragazzi con disabilità o fragilità cognitive, e a iniziative di solidarietà con una raccolta fondi a favore di UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini e dell’associazione Le Cuffie Colorate.

Tra novità e tante conferme

Confermate le aree gioco, i laboratori, il concorso “Costruttori del Domani”, gli spazi per acquisto e scambio e il Passaporto Bricks & Friends, insieme a nuove attrazioni come una Ducati Panigale in mattoncini in scala 1:1 affiancata dal modello reale, una vera Ferrari 308 GTS – celebre per la serie TV Magnum P.I. – e un’esposizione di modelli unici dedicati alla Formula 1.