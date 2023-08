Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Festa ‘nta Piana” organizzata dal Quartiere Piana Biglini è istituito il divieto di transito in via Enrico Mauri, nel tratto compreso tra via Franco Garelli e via Enrico Mauri in corrispondenza del civico n. 67, sabato 2 e domenica 3 settembre 2023, dalle ore 18 all’1 del giorno successivo.