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Attualità | 28 aprile 2026, 17:13

Pagamento delle fatture da parte della Provincia di Cuneo, tempi medi ampiamente entro i termini di legge

L’Indicatore di tempestività dei pagamenti nell’esercizio 2025 è pari a –11,21 giorni (in media vengono pagate 11 giorni prima della scadenza di legge)

Pagamento delle fatture da parte della Provincia di Cuneo, tempi medi ampiamente entro i termini di legge

La Provincia di Cuneo conferma anche per l’esercizio 2025 un’elevata puntualità nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, come attestato dall’indicatore di tempestività calcolato ai sensi della normativa vigente. Il valore registrato è pari a –11,21 giorni, dato che evidenzia come, in media, i pagamenti siano stati effettuati con oltre undici giorni di anticipo rispetto alle scadenze previste.

Nel corso del 2025 sono state complessivamente 3.888 le fatture pagate, di cui 96 con pagamento effettuato oltre i termini, pari a un’incidenza del 2,47% sul totale delle transazioni. L’importo complessivo dei pagamenti eseguiti in ritardo ammonta a 1.372.892,77 euro, calcolato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 2002 e dalla normativa successiva in materia di tracciabilità e trasparenza dei tempi di pagamento.

L’analisi di dettaglio dei ritardi evidenzia come la gran parte delle fatture pagate oltre la scadenza rientri comunque in fasce temporali contenute. In particolare, 73 fatture, pari al 76% del totale delle fatture in ritardo, sono state saldate con uno scostamento compreso tra 1 e 10 giorni, per un importo di 1.325.546,51 euro. Ritardi più significativi risultano invece limitati a un numero ristretto di casi (pari allo 0,59% rispetto al totale della fatture pagate) e per importi complessivamente più contenuti.

I dati confermano dunque un andamento complessivamente virtuoso nella gestione dei pagamenti da parte dell’ente, con una netta prevalenza di liquidazioni effettuate nei termini o con ritardi minimi, a tutela della correttezza dei rapporti con fornitori e operatori economici e nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

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