Ceva e Pieve di Teco: nasce il Patto dell’Amicizia, sotto il segno di sua maestà il Fungo e l’oro giallo dell’olio

Ceva e Pieve di Teco siglano un “Patto di Amicizia”, per dare così il via ad un proficuo rapporto di collaborazione che abbraccia numerosi settori. “La nostra città - spiega il sindaco Vincenzo Bezzone - guarda sempre di più anche verso la vicina Liguria per creare sinergie propositive ed utili, al fine di incrementare maggiormente gli scambi con un territorio, come quello ligure, con il quale ci sono molte affinità”.



La firma ufficiale e la stretta di mano, avverranno ufficialmente il primo di settembre, quando nella cittadina ligure prenderà il via la decima edizione di Expo Valle Arroscia.

L’appuntamento è per le 18:30, nell’aula consiliare del Comune di Pieve di Teco.



Il documento costituisce atto formale di continuità di rapporti, relazioni e interscambi di natura.? sociale, economica, turistica e culturale tra Comuni. L’iniziativa rappresenta un accordo di reciprocità tra il comune in provincia di Cuneo e quello in provincia di Imperia, due realtà territoriali che, per le particolari caratteristiche geografiche e politiche, possono trovare molti punti di incontro e di sviluppo.



“Ringrazio il sindaco di Pieve di Teco, Enrico Pira per la sua collaborazione ad un progetto nel quale entrambi crediamo molto - conclude il primo cittadino Bezzone - e sono certo che da questo Patto di Amicizia nasceranno interessanti iniziative”.



Pieve di Teco sarà ospite d’onore, con il suo prezioso olio d’oliva, durante la Mostra del Fungo che si terrà a Ceva il 16 ed il 17 settembre.