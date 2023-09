5 consigli per contrastare la cellulite

La cellulite è uno dei problemi estetici che preoccupa maggiormente le donne di tutte le età. La sua principale causa è la cattiva circolazione sanguigna ma influiscono anche le abitudini di vita scorrette. Questa alterazione non è legata al sovrappeso ed è solitamente presente già durante l'adolescenza sulle gambe delle donne, in zone come cosce o glutei. Con il passare degli anni, la sua comparsa si generalizza anche lungo la gamba, polpacci e in altre zone come l'addome, i fianchi o persino le braccia. La circolazione sanguigna di ritorno è influenzata nel corso degli anni da fattori genetici e dai cambiamenti ormonali, rallentando il suo flusso verso il cuore. Di conseguenza, i tessuti non vengono ossigenati correttamente e iniziano a "ammalarsi". Inizialmente, le molecole d'acqua si accumulano nei tessuti, conferendo loro un aspetto gonfio, noto come ritenzione idrica. Le fibre di collagene ed elastina perdono forza e smettono di sostenere i tessuti, aumentando la flaccidità, mentre i depositi di grasso cominciano a crescere e le fibre si intrecciano e formano noduli, creando l'antiestetico aspetto della pelle a buccia d'arancia.

Di seguito, forniamo alcuni consigli per tenere sotto controllo questo problema estetico e non permettere che peggiori l'aspetto della nostra pelle. Presta molta attenzione!

Alimentazione Equilibrata

Mantenere una dieta sana è uno dei capisaldi di uno stile di vita sano. Evita il consumo di cibi ultraprocessati, prodotti industriali e bevande gassate zuccherate, poiché non solo contribuiscono a prendersi cura della pelle, ma anche a godere di una buona salute. È importante seguire un'alimentazione equilibrata, consumando una varietà di cibi e aumentando l'assunzione di fibre attraverso frutta e verdura. Scegli metodi di cottura più semplici come la bollitura, la cottura a vapore o al forno, evitando eccessive gratinature e salse grasse.

Idratazione Adeguata

Una delle misure principali per combattere la cellulite è bere una quantità sufficiente di acqua per evitare l'accumulo di tossine nei tessuti e nell'organismo. Si raccomanda di bere circa 2 litri di acqua al giorno, distribuiti durante l'arco della giornata. Un buon consiglio per il funzionamento del sistema linfatico è bere un paio di bicchieri al mattino a stomaco vuoto, poiché questo aiuta a iniziare l'eliminazione delle tossine accumulate durante la notte. Puoi anche fare uso di tisane che favoriscano l'eliminazione e rafforzino le pareti capillari.

Attività Fisica

Tutto ciò che attiva la circolazione sanguigna è benefico per combattere la pelle a buccia d'arancia, e non c'è niente di meglio dell'esercizio fisico. Praticarlo regolarmente può portare molti vantaggi e migliorare rapidamente l'aspetto delle gambe. Che tu cammini, corra, faccia bicicletta o partecipi a lezioni di gruppo, sarà sempre benefico per affrontare questo problema estetico.

Prodotti Estetici

Un’altra buona abitudine è applicare un prodotto anticellulite dopo la doccia nelle zone più colpite. Sul mercato sono disponibili molti prodotti, lavisitamedica.it parla qui della crema Slim Zen anticellulite che ha una composizione di ingredienti naturali che aiutano a migliorare la circolazione sanguigna e combattere la cellulite, rinforzando anche la tonicità della pelle. Un consiglio pratico sull'applicazione di questi prodotti è massaggiarli leggermente nelle zone interessate seguendo un movimento circolare in senso orario, in modo da favorire la corretta penetrazione del cosmetico e stimolare la circolazione locale.

Cliniche di Medicina Estetica

Ci sono cliniche estetiche specializzate nel trattare questo tipo di patologie. I massaggi e l'uso di apparecchiature possono essere un ottimo complemento a uno stile di vita corretto e contribuire a ottenere risultati migliori. Nei casi più gravi, i medici possono somministrare prodotti mediante mesoterapia, potenziando così i risultati.

È importante tenere presente che è molto difficile eliminare completamente la cellulite, ma seguendo questi consigli è possibile ottenere risultati notevoli nell'aspetto della tua pelle. La cura deve essere costante e basata su buone abitudini di vita che perdurino nel tempo.