Sabato 13 giugno Andrea Bosca e Luigi Giachino fanno rivivere il mondo di Shakespeare al Monastero della Stella

Le parole immortali di William Shakespeare incontrano le note in “Musica in Casa Shakespeare – Il mondo shakespeariano fra teatro e cinema”.

Lo spettacolo, in programma sabato 13 giugno alle 21 al Monastero della Stella di Saluzzo (piazzetta Trinità 4), è organizzato da Antidogma Musica in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in Artbonus.

Sul palco Andrea Bosca, voce recitante, e Luigi Giachino, pianoforte e trascrizioni, protagonisti di un percorso che attraversa alcune delle opere più celebri del Bardo, fondendo versi, musica e suggestioni cinematografiche.

Lo spettacolo propone una rilettura contemporanea di Shakespeare, mettendo al centro personaggi e sentimenti che continuano a parlare al pubblico di oggi.

Amleto, Ofelia, Romeo, Giulietta, Antonio e Cleopatra prendono vita attraverso un racconto che alterna recitazione e musica, restituendo tutta la complessità delle passioni umane. Dall’amore travolgente dei giovani veronesi al tormento di Amleto, fino al conflitto tra sentimento e ragion di Stato che segna la vicenda di Antonio e Cleopatra, lo spettacolo esplora temi universali che attraversano il tempo.

Il programma musicale accompagna questo viaggio con pagine di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Dmitrij Šostakovič, Nino Rota ed Ennio Morricone, insieme a celebri colonne sonore legate al cinema. Tra i brani eseguiti figurano Playing Love da La leggenda del pianista sull’oceano, I’m Kissing You dal film Romeo + Giulietta, il Tema d’amore di Nuovo Cinema Paradiso e le musiche ispirate ai grandi personaggi shakespeariani.

Andrea Bosca, attore e regista nato a Canelli e cresciuto nelle Langhe, si diploma alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e sviluppa una carriera che lo porta a lavorare tra teatro, cinema e televisione in produzioni nazionali e internazionali. Tra i suoi ruoli più noti figurano quelli in Raccontami, Romanzo Radicale, Una questione privata, La porta rossa, 3 Caminos e Belcanto. È inoltre autore della raccolta poetica La Voce Blu.

Luigi Giachino, compositore, docente e direttore del Conservatorio di Genova. Autore di opere, balletti, musiche di scena e composizioni cameristiche e sinfoniche, svolge una intensa attività artistica e didattica in Italia e all’estero, collaborando con importanti istituzioni culturali e musicali.

Ingresso 5 euro.

Prenotazioni sul sito: monasterodellastella.it

al link: https://www.monasterodellastella.it/evento/musica-in-casa-shakespeare

Informazioni: stampa.antidogmamusica@gmail.com e antidogmamusica.org