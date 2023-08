Fossano: uomo investito in via Narzole

Questa mattina, mercoledì 30 agosto, poco dopo le 7, in via Narzole a Fossano si è verificato l'investimento di un pedone che stava attraversando la strada.



Una utilitaria in manovra di svolta ha urtato l'uomo facendolo cadere a terra.

La vittima ha riportato alcune contusioni, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Savigliano dal mezzo di emergenza della locale Croce Bianca, intervenuta sul posto insieme alla Polizia Locale, che ha provveduto a ripristinare la normale viabilità a seguito dei rilievi effettuati sul luogo dell'incidente.