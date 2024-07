Compie mille anni la cappella di San Nazario a Lesegno

Risalgono al 1024 i primi documenti ufficiali sulla presenza della cappella di San Nazario a Lesegno Prata dove ieri, domenica 28 luglio, è stata celebrata la Santa Messa in onore del Santo e i mille anni della struttura.

Conosciuta come "San Lazzaro", in quanto adibita a lazzaretto nei periodi delle pestilenze, la cappella conserva al suo interno splendidi affreschi del XV e XVI secolo, tra i quali ricordiamo la pittura della Madonna con il Bambino, Santa Margherita d’Antiochia con il drago, la crocifissione con San Bernardo d’Aosta e Sant’Antonio abate e una scena della resurrezione dei morti appartentente a un Giudizio universale.

Per festeggiare i mille anni della cappella è stata celebrata la Santa Messa con il vescovo della diocesi di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli, con padre Marco e padre Gino della Congregazione di San Filippo Neri di Mondovì. Alla giornata, oltre all'amministrazione locale, era presente anche il sindaco di Niella Tanaro, Gian Mario Mina.

"Siamo molto contenti di aver avuto una partecipazione così importante per la giornata -. commenta il sindaco di Lesegno, Emanuele Rizzo - Questa cappella è molto bella e possiamo goderne grazie ai lavori di consolidamento della struttura e l’intervento di restauro degli affreschi si sono svolti negli anni 1996-1998 per iniziativa dell’associazione “Lesegno Vive” in collaborazione con la parrocchia e il Comune. Il nostro sogno oggi sarebbe quello di inserirla all'interno del circuito 'Chiese aperte', in modo da renderla fruibile e visitabile a tutti. In questo senso abbiamo già aderito a un progetto della curia di Alba, sotto la quale rientrava un tempo questa cappella e speriamo di poterla rendere presto visitabile a chiunque con l'utilizzo del sistema qr code".