L'aeroporto di Levaldigi perde un altro pezzo: da novembre addio al volo Cuneo-Palermo

L'aeroporto di Levaldigi perde un altro pezzo.

Dal 5 novembre prossimo, infatti, con l'introduzione della "Winter", l'orario invernale previsto da Enac, da Cuneo non sarà più possibile viaggiare da e per l'aeroporto di Palermo: Ryanair non accetta più le prenotazioni. E a chi aveva già acquistato un biglietto, in questi giorni sta arrivando la disdetta tramite sms: "Per decisione commerciale".

Non è l'unica scure che si abbatte sugli aeroporti piemontesi con l'introduzione del calendario invernale: da Torino saltano addirittura 8 tratte della compagnia irlandese che due anni fa scelse Caselle come base operativa. Si tratta di Billund, Cracovia, Edimburgo, Malaga, Parigi BVA, Pescara, Praga e Stoccolma.

Tutto questo mentre qualche giorno prima, lunedì 30 ottobre, dovrebbe partire il volo su Roma di SkyAlps. Tratta effettuata con aeromobili piccole, 76 posti, ad un prezzo di 178 euro andata/ritorno. Servizi inclusi.

L'augurio, ovviamente, è che non succeda quel che accadde con il volo su Monaco di Air Dolomiti (Lufhtansa): inaugurata in pompa magna e con grandi proclami il 28 giugno 2021, la sfortunata tratta venne soppressa e mai più ripristinata a fine settembre dello stesso anno. Doveva essere una sospensione di due mesi, è diventata definitiva.

Salvo ulteriori sorprese scenderanno dunque a tre le destinazioni invernali dall'aeroporto di Cuneo: da e verso Roma, Cagliari e Casablanca.

Mentre sarebbe interessante conoscere il grado di coinvolgimento ottenuto dai voli estivi per Vips, istituiti in luglio ed agosto, Cuneo-Saint-Tropez e Cuneo-Figari.