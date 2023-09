Martinetti (M5S) sugli adesivi volgari: "Informata la garante regionale dell'infanzia e adolescenza"

Presa di posizione anche da parte del consigliere regionale Ivano Martinetti (M5S) sugli adesivi distribuiti alla festa di Racconigi e denunciata da una mamma di una ragazza.

"Ricevo numerose segnalazioni in merito ai fatti di cronaca avvenuti alla festa patrocinata dal Comune di Racconigi - scrive il consigliere - Genitori, giustamente infuriati, si interrogano e mi interrogano sulla gravità di un episodio del genere. È evidente che si è trattato di un fatto deprecabile che non merita giustificazione."

"Gravissimo - prosegue la nota - che dei ragazzi siano stati coinvolti in un simile scenario, cosa decisamente peggiore, è che tra loro ci fossero anche soggetti minorenni, come emerso da alcune ricostruzioni giornalistiche. Quale consapevolezza potranno avere in merito alle “frasi indossate” e fatte proprie?".

"È grave - continua Martinetti - che nessuno, da parte dell’Amministrazione, abbia vigilato e fermato sul nascere queste condotte. Soprattutto in considerazione del fatto che gli amministratori, dopo aver sostenuto la manifestazione, vi hanno anche preso parte, come ammesso nel loro stesso comunicato. Un accadimento del genere deve chiamare alla propria responsabilità gli amministratori che hanno il dovere di vigilare per scongiurare che simili episodi si ripetano."

"Proprio per questo motivo - conclude il consigliere pentastellato - ho personalmente provveduto ad informare la Garante Regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, chiedendo espressamente che valuti provvedimenti da adottare, nonché eventuali azioni da intraprendere davanti alle competenti autorità."