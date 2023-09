Nuovi corsi in arrivo al Polo Didattico di Chiusa di Pesio

Con l’inizio della stagione autunnale il Polo Didattico “Mario Beria” di Chiusa di Pesio apre le porte per accogliere corsi di formazione, attività e laboratori.

In programma a partire da ottobre un “Corso base di utilizzo del computer” il martedì sera e un “Corso di disegno” il giovedì sera.

Il “Corso base di utilizzo del computer” è adatto ai principianti sull’uso delle funzionalità base di un computer. Ha una durata di 4 settimane con una lezione da 2 ore a settimana. Docente: Dott. Matteo Dalmasso, consulente informatico.

Il corso sarà il martedì 3, 10, 17 e 24 ottobre dalle ore 20.00 con le seguenti tematiche:

Lezione 1: hardware e Windows, lezione 2: editor di testo (Word), lezione 3: fogli di calcolo (Excel) e lezione 4: Internet e navigazione sicura.

Costo iscrizione: euro 50,00. Altamente consigliato portare un proprio computer portatile.

Le lezioni del “Corso di disegno” prenderanno il via giovedì 5 ottobre per una durata di 10 lezioni, tutte di giovedì sera dalle ore 19.00 alle 22.00, fino al 14 dicembre. Docente: Prof. Cristiana Addis.

Il corso verterà a formare il partecipante ad una lettura e osservazione dello studio di forme, composizioni di oggetti dal vero, approdando alle basi del disegno, lo studio della prospettiva e di luci e ombre attraverso l’utilizzo più consapevole di matite, carboncino, sanguigna, gessetti o pastelli. Verranno dati suggerimenti e strategie per sviluppare al meglio l’emisfero destro del cervello, protagonista nella copia dal vero per poi sperimentare linguaggi grafico-pittorici più personali e stimolanti.

Il corso è gratuito ed adatto a tutti, dai 15 anni in su. Materiale richiesto: plancia di legno circa 50x70, fogli spolvero bianchi per i primi esercizi, traguardo di almeno 20/30 cm, matite 2b, 4b, 6b, gomma-pane, gomma morbida bianca, creta bianca.

Per info e prenotazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio 0171/734990 valle.pesio@gmail.com