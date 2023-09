Paesana, festa di fine estate a Madonna d’Oriente

Un tempo, quello di Madonna d’Oriente, era il piccolo santuario distante qualche chilometro dal centro del paese presso il quale ci si recava in pellegrinaggio a piedi per invocare la pioggia dopo un lungo periodo di siccità. Tradizioni ormai quasi passate.

I festeggiamenti si aprono alle 14 di sabato 9 con una gara alle bocce riservata a nati e residenti nelle Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita, tesserati per una qualsiasi delle bocciofile di queste quattro vallate. Alle 20, poi, a 20 euro, verrà servita la cena, che comprende affettati misti, estiva, porchetta di Germano e Diego con contorno, formaggio, frutta e dolce. La prevendita dei ticket avviene presso il negozio “Fiori dì fiordaliso” di via Roma 17. La serata sarà allietata da canti popolari spontanei e dalla musica di Capitan Venezia. In funzione, per l’intera durata della festa, fornitissimo open bar.