Tarantasca in lutto per la morte improvvisa di Erica, il sindaco: "Lascia un grande vuoto nella nostra comunità"

Un malore improvviso, un'ambulanza a sirene spiegate, ieri sera a Tarantasca, per soccorrere Erica Auddino, giovane donna di 44 anni. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Erica è deceduta, lasciando una comunità attonita e in lutto.

Dipendente del Mercatò di Cuneo, ieri mattina era al lavoro. Dopo una manciata di ore è stata colpita da un malore che non le ha dato scampo.

I funerali saranno celebrati domani 6 settembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale del paese. Stasera 5 settembre, alle 20, il Santo Rosario presso l'abitazione in via Tetti Sagrin. Erica Auddino lascia il marito Gianpaolo Corrado, noto contoterzista della zona, e i figli Matteo di 17 anni e Giada di 12. Con loro, la mamma Maria Grazie e il papà Mimmo, il fratello Simone, i suoceri e tanti parenti e amici.

Erica era molto conosciuta in paese, dove la ricordano come una donna solare, festaiola, sempre allegra. Amava la vita e amava stare tra la gente.

Il sindaco Giancarlo Armando è affranto: "Lascia un grande vuoto. Non ricordo di averla mai vista senza quel sorriso contagioso. Si faceva sentire, era chiassosa nel senso più positivo della parola. Mancherà terribilmente alla sua famiglia, ma mancherà anche alla comunità".

Con la famiglia, Erica era una presenza fissa alle serate di Onde Sonore, un evento che il marito sosteneva anche come sponsor, sempre pronto a dare il suo contributo alla vita e alle attività del paese.