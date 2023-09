A Caraglio i funerali di Gabriella Sozzi, ex titolare di una lavanderia a Cuneo

Caraglio domani darà l'ultimo saluto a Gabriella Sozzi. Originaria Cremona, aveva 74 anni. Arrivata con il marito ed i figli in Piemonte per motivi di lavoro, era stata dapprima dipendente a Caraglio presso una lavanderia, aprendone poi una tutta sua a Cuneo all’inizio degli anni ‘80: la “3s Standard Sec Susy” in corso Galileo Ferraris.

Apprezzata dai clienti, si dedicava al lavoro con precisione e dedizione. Sono in molti a ricordarla, anche a distanza di parecchio tempo (negli anni ‘90 infatti cesso l’attività per andare in pensione), alcuni legati a lei da un’amicizia che si era piano piano costruita. Confidente fidata, Gabriella era capace di ascolto e attenti consigli. In molti la ricordano per la sua forza e caparbietà.

Di lei, poi, quel grande amore con il marito Alberto, il legame con i figli Roberto con Marinella e Susy, quello con i nipoti Jennifer e Luca, Alessandro e Mariaceleste ed Emily, nonché la gioia immensa nell’essere diventata nonna bis di Lorenzo, Jacopo e Iris. Nel cuore di tutti resterà.

I funerali, provenienti dall’ospedale Santa Croce di Cuneo, saranno celebrati domani, lunedì 11 settembre, alle ore 16:30 nella Parrocchia di Caraglio.