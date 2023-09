Paesana, brutta disavventura per un biker saviglianese: ferito al collo da un cavo teso lungo una strada comunale

Brutta disavventura, quella occorsa a un biker saviglianese nei boschi di Paesana. L’uomo, un ottantenne in splendida forma, con un passato da commerciante, solito trascorrere lunghi periodi in paese, stava risalendo a bordo della propria mountain bike il pendio che da Madonna d’Oriente porta alla frazione Pratoguglielmo, in località Bertoni.

A un certo punto, mentre percorreva un breve stratto di strada (comunale) in discesa a velocità piuttosto sostenuta, il suo collo ha urtato contro un cavo presumibilmente di ferro, teso di traverso sulla strada ad altezza d’uomo.

“Per fortuna - ci ha raccontato l’uomo -, il pezzo di legno cui era ancorata la bobina, che ospitava altri parecchi metri di filo, si è rotto e i danni fisici per me sono stati decisamente limitati. Ma se fosse stato ancorato meglio quel filo poteva tranciarmi di netto la testa”.

Comprensibilmente spaventato, l’ottantenne ha segnalato l’accaduto alla Polizia Locale, in questo momento sul posto dell’accaduto per i rilievi, e quindi sporto denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri.