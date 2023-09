Evento di classe con il progetto MOA a Limone Piemonte

Nei giorni scorsi, a Limone Piemonte, presso il Relais Fiocco di Neve si è svolto il secondo evento privato MOA organizzato dalla fondatrice Manuela Nanni e dal suo team.

Ampia la partecipazione degli invitati che hanno dato vita a una piacevole serata grazie anche alla ottima organizzazione del personale del bar lounge White guidati con professionalità e gentilezza dal direttore Luigi Aprea.

La serata si è svolta tra aperitivo e cena durante i quali i 50 partecipanti hanno avuto l'occasione di assistere alla presentazione della prima linea dedicata esclusivamente al piú celebre dei 10 quartieri di Monaco, Monte Carlo, di cosmetica e profumazione ambienti Moa '23 – '24 con un lungo intervento della fondatrice.

MOA è un progetto a 360° e per meglio descriverlo bisogna parlare della sua fondatrice... Manuela Nanni è un architetto, già titolare di una galleria d’arte contemporanea, che da nove anni vive a Monaco, città che l'ha accolta e fatta innamorare.

Nel 2021, dopo anni di studi, decide di fondare il marchio MOA che si occupa delle realizzazione e commercializzazione di un profumo per ambienti, linea cosmetica ed altro, ispirata al Principato di Monaco con licenza ufficiale riconosciuta da Monaco Brand, con il fine di realizzare un progetto identitario di nuovo benessere.

Quando è nato il progetto MOA Manuela si è immaginata quale ricordo sensoriale il visitatore potesse portare con sè da Monaco, quale immagine o senso potesse evocare il piacevole ricordo del Principato di Monaco. Progetto di analisi e ricerca con la massima cura ai dettagli, depositato con copyright nel 2021, riscopre curiosità e creativamente legami tra grafica, design e territorio, arte e architettura, tradizioni e benessere della persona.

Così detto dedicandosi allo studio della città ne scopre i 10 quartieri e le loro identità, le origini e le tradizioni. Ne emerge che il passato di Monaco è legato alla coltura degli agrumi e cosi' nel lancio del marchio, Manuela ha legato il quartiere di Monte-Carlo alla fragranza del limone. Il famoso "frutto d'oro".

Il mercato di MOA vuole essere il mercato del lusso con linee esclusive dedicate al mondo dei Maxi Yacht e del Top hospitality per la profumazione di interni e linee cortesie con prodotti di altissima qualità' e packaging dedicato.

MOA è anche un progetto legato a Monaco con progetti sociali e culturali che saranno realizzati nel Principato per il Principato. La visione della città’ di domani, sicura, pulita e funzionale, sempre più' verde con la realizzazione di nuovi giardini e orti botanici, veri laboratori per renderla sempre più' bella con la funzione di HUB&LAB per progetti di aiuto sociale e supporto gratuito per bambini con disagi emotivi, che nelle tradizioni antiche della botanica possano trovare una confort zone di aiuto nel loro percorso di miglioramento e di benessere con se stessi.

Progetti circolari dunque che nel fornire a MOA le preziose essenze legate alle piante per la produzione delle linea business possano fornire un valore estetico, etico e di utilità' sociale per Monaco rispettandone origini e tradizioni. Un progetto di business circolare reale.

Come da un seme… nasce una pianta…

Da una idea… nasce un progetto!