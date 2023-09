Buio in via Matteo Olivero e San Bernardino: spenti due terzi dei lampioni, a giorni torna la luce

Non si tratta di lampade bruciate, bensì di un problema al cavo interrato di alimentazione dei punti luce.

La settimana prossima il problema della scarsa illuminazione nelle vie Matteo Olivero e San Bernardino troverà soluzione.

La zona frequentata per l’accesso alla città alta e percorsa di camminatori, d’estate anche fino a tardi, è in parte al buio, in modo particolare davanti alla chiesa di San Bernardino.

Sono guasti due terzi dei lampioni al servizio delle strade. Il problema è stato segnalato da cittadini, perdurante da alcuni mesi, non trovava soluzione per il ritardo nella consegna del materiale di sostituzione. Ritardo motivato anche dalle ferie di agosto.

“Il cavo interrato di alimentazione era danneggiato per vetustà in almeno tre punti, non consentendo quindi riparazioni durature- risponde Marcello Nova responsabile degli impianti elettrici dell’ufficio tecnico comunale - Allora si è affidata la realizzazione di una nuova linea aerea in sostituzione di ben 800 metri di cavo per risolvere definitivamente il problema, pensionando così la linea sotto terra, oramai non più riparabile.

I lavori inizieranno martedì prossimo e continueranno ininterrottamente fino alla risoluzione.

Mi scuso, pensavo di riuscire a riparare il guasto prima, ma purtroppo la dispersione a terra si ripresentava continuamente. Con la nuova testata si interverrà in modo risolutivo ed in maniera duratura".