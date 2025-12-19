Garessio, due incontri informativi su truffe e cyberbullismo con i Carabinieri

Nella giornata di ieri, giovedì 18 dicembre, a Garessio si sono svolti due importanti incontri dedicati al tema delle truffe, del cyberbullismo e, più in generale, dei pericoli che si corrono sul web.

Gli appuntamenti sono stati organizzati dal Comune in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Garessio, che hanno illustrato modalità, rischi e strategie di prevenzione rivolgendosi a un pubblico eterogeneo.

Il primo incontro si è tenuto presso l’Opera Pia Garelli, che l’Amministrazione comunale ringrazia per la disponibilità, e ha coinvolto oltre agli ospiti, anche i ragazzi della classe terza della scuola media.

Un incontro intergenerazionale, già proposto lo scorso anno su indicazione dell’Amministrazione comunale, che ha permesso di affrontare temi attuali e delicati adattandoli alle diverse fasce d’età.

Il secondo appuntamento si è svolto in serata presso il Salone del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Luciano Sciandra e dell’assessore Michele Odda.

"Il nostro comune, insieme all’Unione Montana Valli Tanaro e Casotto - ha ricordato il primo cittadino -, ha partecipato a un bando – poi finanziato – per il miglioramento e l’implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio. Inoltre ho scritto personalmente al Ministro della Difesa Guido Crosetto per richiedere un potenziamento dell’organico della Stazione dei Carabinieri, che attualmente può contare su quattro militari, con l’arrivo previsto di una quinta unità a partire dal mese di gennaio".

Da parte dell’Amministrazione comunale è stato espresso un sentito ringraziamento ai Carabinieri della caserma di Garessio, Pierluigi, Claudia e Mattia per il lavoro quotidiano svolto sul territorio e per la costante disponibilità dimostrata nei confronti della comunità.