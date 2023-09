"Alla Ginecologia di Verduno un garbo e una delicatezza che mi hanno commossa"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Gentile direttore,

ieri pomeriggio, 14 settembre, mi sono recata presso l'ambulatorio di Ginecologia dell'Ospedale di Verduno per effettuare un'isteroscopia diagnostica, con mille timori e paure non avendo mai effettuato tale esame.

Volevo semplicemente ringraziare il personale sanitario che era presente, la dottoressa Surace, che ha effettuato l'esame e il personale infermieristico presente (di cui non so i nomi), personale che anche durante le tante telefonate intercorse per prendere e concordare l'appuntamento è stato disponibile e gentile come pochi.

Immagino che, per il personale sanitario, sia normale avere a che fare quotidianamente coi pazienti. Noi, i pazienti, arriviamo lì carichi delle nostre ansie, giustificate e non. Ma ieri sono stata testimone della professionalità e umanità del personale sanitario, con spiegazioni dettagliate sull'esame da eseguire, sorrisi che non guastano mai e rassicurazioni anche durante l'esecuzione.

Una garbo e una delicatezza mi hanno commossa.

Grazie davvero di cuore.

Lettera firmata