L’ex sindaco di Alba Carlo Bo esprime ferma condanna per gli striscioni affissi da Azione Studentesca

Dall’avvocato Carlo Bo, ex sindaco di Alba, oggi consigliere comunale di minoranza, capogruppo di “Alba domani”, riceviamo e pubblichiamo:

" La scuola è e deve continuare ad essere di tutti, per questo motivo esprimo a titolo personale una ferma condanna degli striscioni affissi da Azione Studentesca fuori dalle scuole superiori albesi.

Gli studenti delle scuole superiori vi entrano poco più che bambine e bambini e ne escono donne e uomini adulti e con l'età per esercitare il diritto e dovere civico del voto.

È inevitabile, e anche giusto, che in questi anni di formazione vada a formarsi in loro anche un pensiero politico, ma nelle scuole non deve esserci spazio per qualsivoglia forma di strumentalizzazione e di "lottizzazione" - indipendentemente dal colore politico.

Al di là delle condanne, dovremmo tutti interrogarci sul perché un movimento studentesco di partito abbia deciso di compiere questa azione nella città di Alba".

Carlo Bo - Alba