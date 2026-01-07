Assemblada Occitana Valades: smart working per fermare lo spopolamento delle valli

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

Apprendiamo con piacere che la regione Sicilia ha deciso di stanziare 54 milioni di euro per favorire lo Smart working dei siciliani. È una misura volta a incentivare i giovani siciliani a restare in regione.

La proposta prevede che la Regione stanzi fino a 30 Mila euro a fondo perduto alle aziende europee per ogni siciliano assunto, incentivandoli a restare nell'isola.

Il problema è: dove trovare i fondi? Crediamo che si potrebbe stringere dai fondi della nuova legge sulla montagna (se oltre il mantenimento dei servizi minimi puntasse anche all' innovazione) fondi freschi che arriveranno dal governo, oppure dai fondi europei per le zone svantaggiate, (il fesr) che dovrebbero aumentare nei prossimi anni visto il recente declassamento subito dalla regione Piemonte ad opera dell' Unione Europea da “regione più sviluppata” a “in transizione”, che dovrebbe portare in regione fino a 1,5 miliardi di fondi in più, come decantato dal presidente Cirio.

Come Assemblada Occitana Valades riteniamo doveroso che la Regione Piemonte valuti misure simili per le nostre valli, soggette anch'esse a uno spopolamento di giovani laureati, che non riescono a trovare una loro dimensione lavorativa nelle valli dove sono nati.

Non siamo ottimisti in merito al fatto che questa proposta venga accolta, in quanti la nostra amministrazione regionale è troppo Torino-centrica. È necessario che si cerchino e trovino soluzioni "ingegnose" per incentivare i giovani a restare nelle valli.

Il futuro delle valli non può essere solo turismo, spesso mordi e fuggi. Il futuro è rappresentato dalla gioventù che ha studiato nelle università e a cui viene consentito di vivere nelle valli.

Questa proposta ci sembra molto interessante. Fondi alle aziende che decidono di assumere giovani da zone periferiche consentendo loro di vivere in quelle zone. Il futuro è dei giovani! Il futuro sono i giovani sul territorio!

Un giovane a cui viene consentito di vivere nelle valli occitane è un punto scolastico in più aperto, un asilo nido in più: una scuola, un asilo nido, un bar o ristorante aperto generano nuovamente posti di lavoro, creando finalmente un circolo virtuoso che può spezzare il circolo vizioso che negli ultimi decenni ha portato allo spopolamento delle nostre valli.

Molti scelgono di andare via anche per altri motivi (esperienza all' estero, opportunità di vita sociale che nei paesi sono ridotte) ma molti vanno via perché non c'è lavoro.

Crediamo che per rendere praticabile la nostra proposta occorrano investimenti anche e soprattutto sulla rete internet, con una banda ultra-larga diffusa ovunque nei paesi e nelle frazioni montane…

Come Assemblada Occitana Valades siamo consapevoli che lo Smart working abbia fra i suoi limiti, la socialità.

Per questo riteniamo opportuno prendere in prestito la proposta siciliana del riqualificare locali pubblici, pensiamo alle ex caserme ormai in disuso, in modo da renderli idonei al "lavoro a distanza ".