Confagricoltura Cuneo a Cheese: “Più consapevolezza per far convivere attività agricole e turismo”

Venerdì 15 settembre, presso lo stand istituzionale di Confagricoltura a Bra, allestito in piazza Carlo Alberto (stand C86) in occasione di “Cheese”, l’associazione ha incontrato diversi rappresentanti della politica per approfondire alcuni aspetti legati al rapporto tra agricoltura e turismo, mettere in luce alcune criticità e ricercare una convivenza equilibrata.

“Siamo consapevoli che il crescente sviluppo turistico nelle vallate e nelle colline cuneesi rappresenti un importante volano economico per il territorio e tutti gli operatori. Nonostante questo, però, ci sono degli aspetti critici da non sottovalutare – ha spiegato Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo – . Sovente manca un’adeguata consapevolezza e conoscenza di regole e normative proprie del contesto rurale in cui ci si muove; questo spesso ricade in modo negativo sugli agricoltori che, negli stessi territori (vigneti, frutteti, alpeggi…) in cui i turisti si muovono a piedi o in bicicletta, devono poter lavorare in serenità. Sulla questione è necessario fare chiarezza: per questo come Confagricoltura ci impegneremo ad approfondire il tema con la politica e gli amministratori locali, con l’obiettivo di rafforzare l’equilibrio sinergico tra turismo e agricoltura, nel rispetto dei diritti di ambe le parti”.



Durante la mattinata, presso il proprio stand istituzionale, Confagricoltura Cuneo ha dibattuto della questione con diversi esponenti politici ed istituzionali, tra cui il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il senatore Giorgio Maria Bergesio, l’onorevole Monica Ciaburro, il presidente della Regione Alberto Cirio, gli assessori regionali Marco Protopapa, Luigi Icardi ed Elena Chiorino, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, i consiglieri regionali Franco Graglia, Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi e il vice presidente dell’ATL del Cuneese Rocco Pulitanò.



Alcuni dati sul turismo in provincia di Cuneo

Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, nel 2022 il 43% dei movimenti turistici regionali negli agriturismi si è concentrato nel territorio della provincia di Cuneo, che ha registrato quasi 95.000 arrivi e circa 216.000 presenze.



Il 70% dei turisti soggiorna nelle Langhe, circa il 18% nel Cuneese e il 12% nel Roero. Nelle Langhe si è assistito ad una crescita rispetto al 2021, +17% di arrivi e +20% di presenze.



I turisti che hanno soggiornato negli agriturismi del Cuneese sono cresciuti del 21% in termini di arrivi e del 16% di presenze rispetto al 2021; del 44% e del 46% rispetto al 2019. Sono aumentati i movimenti anche nel Roero: +18% di arrivi e +26% di presenze in confronto al 2021.



Le iniziative di Confagricoltura e Cascine Piemontesi per “Cheese”

Confagricoltura Cuneo e il consorzio Cascine Piemontesi saranno presenti a “Cheese” per tutta la durata della manifestazione proponendo i seguenti appuntamenti rivolti a adulti e bambini.



Venerdì 15 settembre, alle 15.30 e alle 16.30, ci saranno due momenti di degustazione guidata, dal titolo “Il miele e il formaggio di capra: il perfetto accostamento”.



Sabato 16 settembre, in collaborazione con Agenform, il primo incontro dedicato ai bambini sarà alle 11 con “Come si fa il formaggio a casa: scopriamolo insieme”, mentre alle 15.30 e alle 16.30 sarà proposta la degustazione guidata con il sommelier Andrea Dani “Il vino incontra il Castelmagno Dop e la Toma di Murazzano Dop: una sinfonia di sapori”.



Domenica 17 settembre, alle 11, sarà riproposto il laboratorio destinato ai più piccoli sulla produzione del formaggio in casa e, alle 15.30, si terrà una nuova degustazione su “Vermouth e formaggio: la giusta sinergia”, guidata dal produttore Bordiga, riproposta alle 16.30 con una variante dedicata all’accostamento tra formaggi e gin.



Gli eventi si concluderanno lunedì 18 mattina, alle 11, con l’ultimo appuntamento del laboratorio rivolto ai bambini sulla produzione del formaggio. L’accesso agli appuntamenti dedicati ai bambini è libero e gratuito.



Il prezzo delle degustazioni guidate è di 15 euro, con prenotazione obbligatoria tramite il sito di Confagricoltura Cuneo o il seguente link https://forms.gle/oXRwrtAZ2dAiqust6.