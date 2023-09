Cuneo Volley sbarca a Cheese: "Grazie ad Acqua S.Bernardo siamo ambasciatori per l'ambiente" (VIDEO)

Cuneo Volley sbarca a Cheese 2023.

Una rappresentativa della squadra è stata ospite nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 settembre, dello stand di Acqua S.Bernardo, l’azienda garessina che da ormai 9 stagioni è al fianco della società guidata dal presidente Gabriele Costamagna.

Occasione per Antonio Biella, direttore generale di S.Bernardo che anche quest’anno è accanto alla prestigiosissima rassegna braidese in qualità di acqua ufficiale di Cheese 2023, per illustrare durante una conferenza stampa il piano che porterà la fabbrica a diventare “azienda ad impatto zero” entro il 2026.

“Con Slowfood condividiamo i valori e la visione del mondo futuro – ha precisato Biella nel suo intervento – Quest’anno presentiamo il nostro impegno a diventare azienda ad impatto zero nel 2026, quando compiremo 100 anni. Partiamo con un punto di vantaggio, in quanto sulle colline dove sorgono le nostre sorgenti ci sono delle pale eoliche che alimentano gli stabilimenti. Dunque, circa il 60% dell’energia di S.Bernardo è giù un’energia pulita”.

Inoltre, S.Bernardo ha creato dei packaging sostenibili come l’acqua in lattina, ma il punto di forza storico resta l’inconfondibile bottiglia in vetro: “Il vetro a rendere – ha precisato il direttore generale – è una risorsa, in quanto viene riutilizzata fino a 100 volte”.

Resta la parte restante di CO2 prodotta, alla quale S.Bernardo è altrettanto attenta: “Per compensare a ciò che ci manca abbiamo creato i prati stabili, delle zone tutelate nelle quali l’uomo non interviene per costruire o coltivare in maniera intensiva, ma lo fa invece rispettando la natura. Soprattutto le api, che grazie ai prati stabili possono portare in giro il loro polline e far girare il ciclo della natura. Oltre questo, ringiovaniamo i nostri castagneti con i boschi manutenuti in modo corretto”.

In alcune città, come Mondovì, Cuneo e Bra, sorgeranno inoltre dei veri e propri “boschi S.Bernardo”, in grado di assorbire CO2.

Anche la pallavolo farà la sua parte. Cuneo Volley ha da poco messo in piedi, insieme con Acqua S.Bernardo, il progetto “Suma green” con il quale punta a diventare a sua volta società sportiva completamente sostenibile.

“Grazie a S.Bernardo, per il momento lo saremo per le trasferte – ha detto il presidente Gabriele Costamagna -. Tutti i 25,000 km che faremo durante la stagione saranno ad impatto zero grazie ad un bambuserto acquisito insieme, che ci permetteranno di togliere dall’ambiente 2,6 tonnellate di Co2”.

In conclusione ha donato ad Antonio Biella una targa ricordo da parte di Forever CO2, l’associazione che ha permesso a Cuneo Volley di acquisire il bambuseto: “Grazie a S.Bernardo oggi siamo ambasciatori per l’ambiente”, ha concluso il presidente.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa.