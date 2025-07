Venerdì l'ultimo saluto a Gioele Fortina, il giovane ritrovato senza vita domenica nel vallone dell'Arma a Demonte

“Grazie Giò” così la famiglia di Gioele Fortina unita: mamma Chiara, papà Matteo, le sorelle Gloria e Marta con il fratellino Marco scrivesul volantino funebre.



Ha perso la vita a soli 21 anni, sabato 19 luglio, nel vallone dell'Arma a Demonte durante una passeggiata alla ricerca di fiori e pace. Ritrovato, poi domenica 20, dopo ore e ore di ricerche.



La famiglia residente a Savigliano era molto conosciuta nel borgo della valle Stura dove vivono ancora la nonna e lo zio.

Domani sera alle 21 sarà recitato il Rosario nella parrocchia di San Giovanni a Savigliano. I funerali e l'ultimo saluto saranno venerdì 25 luglio alle 11 al Monastero di Pra'd Mill a Bagnolo Piemonte.



Per chi lo desidera, si potrà fare visita a Gioele mercoledì 23 luglio dalle 14.00 alle 18.00 e giovedì 24 luglio dalle 9.00 alle 18.00 presso la Camera Ardente del Cimitero Urbano di Cuneo (Via Basse S. Sebastiano, 29).



Gioele riposerà poi nel cimitero di Savigliano.



Per eventuali donazioni, per chi lo desidera, è possibile effettuarle a favore del progetto Betania dei Cercatori di Pra'd Mill a cui Gioele era molto legato.